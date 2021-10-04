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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:37 Son Güncelleme: 4.10.2021 10:58

İstanbul'da İSKİ borusu patladı! Mahalle göle döndü

İHA
İstanbul’da İSKİ borusu patladı! Mahalle göle döndü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Fikirtepe Mahallesinde dün akşam saatlerinde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Asfaltı patlatarak onlarca metre yüksekliğe çıkan su mahalleyi göle döndürdü.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu cadde adeta göle döndü. Caddede biriken su, araç trafiğini de aksattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Fikirtepe'de yer altında bulunan İSKİ'ye ait su borusunun iddiaya göre arıza yapması sonucu patlaması nedeniyle tazyikli su yola fışkırdı. Taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Suyla dolan caddede araç trafiği de aksadı.
Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde geri dönerek farklı yollara saptı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi.



Olaya tanık olan vatandaşlardan Sezer Yılmaz, "Motorumla buradan geçerken şebeke suyunun patlamış olduğunu gördüm. Su çok tazyikli şekilde çıkıyor, inşallah araçlara, binalara zarar vermez. O kadar şiddetli ki asfaltı kırarak çıkmış su" dedi.

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İstanbul'da İSKİ borusu patladı! Mahalle göle döndü
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