Koca: Aşı konusunda daha hızlı olmalıyız

TÜRKİYE
'DE dün test yapılan 348 bin 462 kişiden 27 bin 351'ine Kovid
-19 tanısı konulurken, 194 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 4 oldu. İkinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72.54, birinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 87.06 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya paylaşımında son tabloyu şöyle değerlendirdi: "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." ANKARA