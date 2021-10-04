Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ’yardımcı kaynak’ açıklaması! Veliler çağrıda bulunmuştu...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırmak için her ayın ilk haftası destek paketi açıklayacak.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, ilkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki bugün "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açıldı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan çalışma sorularını da içeriyor.