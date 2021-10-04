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Giriş Tarihi: 4.10.2021

PCR testi negatif çıkan temaslı öğrenci 6. günde okula gidebilecek

PCR testi negatif çıkan temaslı öğrenci 6. günde okula gidebilecek

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi’ni güncelledi. Buna göre semptom göstermeyen temaslı öğrenci, 5’inci günde ailenin rızasıyla yapılacak PCR testinin sonucu negatif çıkarsa ertesi gün yüz yüze eğitime devam edebilecek

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi'ni güncelledi. Kovid- 19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lisedeki temaslı öğrencilerinin karantina süreleri artık 14 gün değil. Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası semptom göstermemeleri halinde PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek. Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.

TEST YAPILMAZSA SÜRE 10 GÜN...
Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek. PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak. ANKARA
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PCR testi negatif çıkan temaslı öğrenci 6. günde okula gidebilecek
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