PCR testi negatif çıkan temaslı öğrenci 6. günde okula gidebilecek

Sağlık Bakanlığı Kovid
-19 Rehberi'ni güncelledi. Kovid- 19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lisedeki temaslı öğrencilerinin karantina süreleri artık 14 gün değil. Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası semptom göstermemeleri halinde PCR testi
yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek. Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.
TEST YAPILMAZSA SÜRE 10 GÜN...
Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR
testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek. PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak. ANKARA