PKK, 4 çocuğu yetim bıraktı

Merkezi Elazığ
'da bulunan FEDAŞ'ın Bingöl Müdürlüğü'nde görevli Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya
, elektrik arızasını gidermek için Bingöl'ün Genç
ilçesi Yolçatı köyüne giderken terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Bingöl Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazeleri toprağa verilirken, geride acı ve gözyaşı bıraktı. Ailelerinin Zazaca ağıtlar yaktığı terör kurbanları iki işçiden Emrullah Anşin'in 2'si kız 4 çocuk babası olduğu belirlendi. Teröristler hain saldırıları ile geride 4 çocuğu yetim bıraktı. Aynı saldırıda mesai arkadaşı ile birlikte şehit olan Ömer Faruk Kaya'nın da yaklaşık bir yıl önce nişanlandıktan sonra 3 ay önce evlendiği belirlendi. Öte yandan, yaşanan patlamanın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonun Bingöl Genç ilçesi Diyarbakır
'ın Lice
ilçesi arasında hava destekli olarak sürdüğü belirtildi.