Son dakika: Avaşin-Basyan’da PKK’nın ’Ele geçirilmesi imkansız’ dediği sözde karargah ele geçirildi

MSB açıklamasında "Terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve "ele geçirilmesi imkânsız" diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.