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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Avaşin-Basyan’da PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği sözde karargah ele geçirildi
Giriş Tarihi: 4.10.2021 15:53 Son Güncelleme: 4.10.2021 16:07

Son dakika: Avaşin-Basyan’da PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği sözde karargah ele geçirildi

Son dakika: Avaşin-Basyan’da PKK’nın ’Ele geçirilmesi imkansız’ dediği sözde karargah ele geçirildi

Son dakika açıklamasında bulunan Millli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, kritik bir açıklamada bulundu. MSB, Irak'ın kuzeyinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca terör örgütü açısından önemli bir sözde karargahın da ele geçirildiği belirtildi.

MSB açıklamasında "Terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve "ele geçirilmesi imkânsız" diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.

Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

MSB bu görüntülerle açıkladı! PKK/KCK'lı 12 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Bakanlık tarafından bu görüntüler paylaşıldı!

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Son dakika: Avaşin-Basyan’da PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği sözde karargah ele geçirildi
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