"Soyer’in yatırımlarını sadece tabelalarda gördük"

Bünyesinde binlerce çalışan olmasına rağmen yollara trafik konisi dizmek için ihaleye çıkan, kent merkezindeki heykelleri saydırtmak için kasasından kaynak aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesinden döviz bazındaki yüz milyonlarca avroluk borçlanma ile ilgili skandal bir savunma geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Soyer'in 2.5 yıllık belediye başkanlığı döneminde aldığı yüz milyonlarca Avroluk borçlanmaya kılıf uydurmak için yine 'Hükümet İzmir'e yatırım yapmıyor' yalanına sarıldı. Yerel bir internet sitesine açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkan Vekili Mustafa Özuslu; "Hükümet İzmir'e yatırım yapmıyor biz yapıyor ve borçlanıyoruz' dedi. Özuslu'nun açıklamaları AK Parti Cephesinde büyük şaşkınlık yarattı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Özuslu'nun açıklamalarını büyük bir şaşkınlıkla okuduğunu belirterek; "Heykel saymaya, trafik konisi dizmeye para var yatırıma yok. Sayın Özuslu yatırımı yaptığımız için borçlanıyoruz şeklinde bir açıklama yapmış. Mustafa beyin açıklamalarını hayretle okuduk. Biz Sayın Soyer'in yatırımlarını sadece kent içindeki reklam tabelalarında gördük. Başka da bir yerde görmedik" diye konuştu.

3 MİLYARLIK BORÇ 10 MİLYARI AŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer bir önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlundan büyükşehir belediyesini 3 milyar 63 milyon lira borçla devir aldı. Soyer, aradan geçen 2.5 yıllık belediye başkanlığı süresi içinde çok sayıda belediyeye ait gayrimenkulü satmasına rağmen Büyükşehir'in borçları 3 kat artarak 10 milyar lirayı geçti. Hayata geçirdiği popülist politikalar nedeniyle belediyenin finansman dengesini de bozan Soyer, aradan geçen 2.5 yıllık belediye başkanlığı döneminde çoğu uluslararası finans kuruluşlarından olmak üzere yüz milyonlarca Avroluk borç aldı.

MALİ KRİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali dengesinin bozulması belediyenin hayata geçirmekte olduğu yatırımları da olumsuz yönde etkiledi. Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON ve İZSU'ya iş yapan çok sayıda müteahhit, hak edişlerini zamanında alamadığı için iflasın eşiğine geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sadece geçtiğimiz yıl bu aylarda meclisinden geçirdiği 2021 bütçesinde bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT ile birlikte yaklaşık 3 milyar liralık borçlanma öngördü. Finansman sıkıntısı nedeniyle Soyer, seçim öncesi vaat ettiği birçok yatırımı aradan 2.5 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hayata geçiremedi. Buna bir de belediyenin kamu ihale yasasının doğrudan temin maddesi üzerinden yapılan trafik konisi dizme, heykel sayımı, 70 bin avroluk sanal maraton uygulaması gibi alımlar da eklenince büyük yatırımlara kaynak bulmakta sıkıntı yaşanmaya başladı.

TOPU İKTİDARA ATTI

Durum böyle iken dün yerel bir internet sitesine açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Başkan Vekili Mustafa Özuslu Büyükşehir'in içine düştüğü borç batağından hükümeti sorumlu tuttu. Hükümetin İzmir'e yatırım yapmadığını öne süren Özuslu yaptığı açıklamada; "Dünyanın neresinde metroyu, yeraltı sistemini belediye yapıyor, başka örneği yok. Niye biz yapıyoruz? Çünkü yapması gerekenler yapmıyor, o yüzden biz yapıyoruz. İktidar İzmir'e bir şey yapmıyor, yapmayınca biz tabi ki borçlanacağız" çıkışında bulundu.

HIZAL TEPKİ GÖSTERDİ

Özuslu'nun açıklamalarına tepki gecikmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Özuslu'nun açıklamalarını hayret ve şaşkınlık içinde okuduğunu söyledi.

HEYKEL SAYMAYA KONİ DİZMEYE VAR YATIRIMA YOK

"Heykel saymaya, trafik konisi dizmeye para var yatırıma para yok." Diyen Hızal sözlerini şöyle sürdürdü; "Sayın Özuslu 'iktidar İzmir'e bir şey yapmıyor, yapmayınca biz tabi ki borçlanacağız. Yatırımı yaptığımız için borçlanıyoruz' şeklinde bir açıklama yapmış. Mustafa beyin açıklamalarını hayretle okudum. AK Parti iktidarının İzmir'e yaptığı Çandarlı Otoyolu, İZBAN, Şehir Hastanesi, İzmir İstanbul Otoyolu, Karşıyaka Tüneli, Gördes Barajı, Adnan Menderes Hava Limanı, Sabuncubeli ve Konak Tünelleri, Alsancak ve Göztepe Statları gibi yatırımlar ortada. Say say bitmez. Oysaki Sayın Soyer'in yatırımlarını sadece kent içindeki reklam tabelalarında görebiliyoruz. Başka da bir yerde görmedik. Takdir İzmir halkının" Diye konuştu.