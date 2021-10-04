WhatsApp, Facebook ve Instagram’daki çöküşün ardından Bakanlıktan yerli ve milli uygulama çağrısı

"EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ"
WhatsApp tarafından konuyla ilgili olarak açıklamada yapıldı. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
BENZER BİR AÇIKLAMADA FACEBOOK'TAN GELDİ
WhatsApp tarafından yapılan açıklamanın ardından Facebook CEO'su da konuyla ilgili olarak benzer bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın Facebook'un rakibi olan Twitter'dan yapılması da sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
BAKANLIKTAN YERLİ VE MİLLİ UYGULAMA ÇAĞRISI
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Sayan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Facebook, Instagram ve #WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor.
"HİZMET KALİTESİ TAAHHÜTLERİ DE BULUNMUYOR"
Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor.
"KULLANICILARINA KARŞI SORUMLU OLMASI GEREKİYOR"
Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor.
"YERLİ VE MİLLİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARIMIZIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKARIYOR"
Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum"