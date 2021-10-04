WhatsApp, Facebook ve Instagram’daki çöküşün ardından Bakanlıktan yerli ve milli uygulama çağrısı

"KULLANICILARINA KARŞI SORUMLU OLMASI GEREKİYOR"

Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor.

"YERLİ VE MİLLİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARIMIZIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKARIYOR"

Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum"