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Giriş Tarihi: 5.10.2021 20:30

542 hak sahibi daha dairelerine kavuşuyor

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542 hak sahibi daha dairelerine kavuşuyor

‘Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler’de yaşayacak 542 dairenin hak sahipleri için kura çekimi yapıldı. Konutları belirlenen vatandaşlar, yeni ve güvenli evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Esenler'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. Yılında, 1. Etap 1. Kısım için yapılan kura çekiminin ardından Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler'deki Güney Rezerv Alanı 1.Etap 2.Kısım'da oturacak hak sahipleri de kura çekimine katıldı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleşen heyecan dolu kura çekiminde 542 dairenin sahipleri belli oldu. Konutları belirlenen vatandaşlar, yeni ve güvenli evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.


Olası İstanbul depremine karşı güvenli, geniş donatı alanlarına sahip, yeşil ile bütünleşmiş, yatay mimari üslubunda, akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşa edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. Daireler, 80 ile 125 metrekare arasında değişiyor.

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542 hak sahibi daha dairelerine kavuşuyor
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