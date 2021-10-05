6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan çocuğunu tek bir fotoğrafla bekliyor

Muş'ta çocuğunun kandırılarak dağa götürülmesinin sorumlusunun HDP olduğunu savunan anne Naciye Sönmez Yıldız, gazetecileri evladına kavuşacağı günü özlemle beklediğini ifade etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden 2015 yılında kandırılarak dağa götürülen oğlu Osman Sönmez Yıldız'a kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdüren Naciye Sönmez Yıldız, oğluna duyduğu hasreti elinde kalan tek fotoğrafla gidermeye çalışıyor. Tek isteği bir an önce evladına kavuşmak olan anne Yıldız, oğlunun Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitimine devam ettiği sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Hastalığı nedeniyle oğlu için elinden bir şey gelmediğini vurgulayan Sönmez Yıldız, "2 yıl sonra bana haber geldi 'çocuğun kaçırıldı' dediler. Ben hiçbir şey yapamadım, tek başımaydım. Ameliyat olduğum için hastaydım. Çok şükür oğlum yaşıyor ve inşallah da gelecek. Allah HDP'yi kahretsin. Bu HDP bizden, çocuklardan ne istiyor? 15 yaşındaki çocuk ne biliyor? Okul okuduğu sırada oğlumu kandırıp götürdüler. Devletimiz çok güçlüdür." dedi.

Oğlu Osman'a teslim olması için seslenen Yıldız, "Seni özledim, hasretini çekiyorum, seni çok seviyorum. 6 yıldır seni görmedim, konuşamadık, hasret çekiyorum. Gece yattığımdan anlamıyorum, gündüz yemek yiyorum anlamıyorum, nasıl olduğumu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN ÇIKMAZ, ÇOCUKLARIMIZDA BİZE KAVUŞUR"

Oğlu Osman'ı her gün rüyasında gördüğünü anlatan gözü yaşlı anne Naci Sönmez Yıldız, "Rüyamda soruyorum Osman gelecek misin diyorum 'evet anne geleceğim' diyor. İnşallah Demirtaş cezaevinden çıkmaz, çocuklarımızda bize kavuşur. Demirtaş'ın çocuğu yok mu, o hasret çekmiyor mu, o çocuklarını özlemiyor mu? Ben çocuğumu istiyorum. Her zaman da eyleme katılacağım. Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceğim. Bu çocukların hepsi devletin çocukları. Bizim devletimiz çocukların babasıdır. Devlet çocuklara bir şey yapmıyor. Burada özgürüz." diye konuştu.