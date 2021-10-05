Afrin gazisi: İyileşir iyileşmez yeni göreve hazırım

SURİYE
'NİN Afrin
bölgesinde görev yaparken, geçen 19 Eylül'de terör örgütlerince atılan havan mermisinin yakınına düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Abdurrahman Bakar Gaziantep
'teki tedavisinin ardından memleketi Aksaray
'a getirildi. Burada da kısa süre hastanede kalan Bakar'ın tedavisi evinde sürüyor. Bacaklarında ve sırtında çok sayıda şarapnel parçası olduğunu ve vücudunda kırıklar olduğunu belirten gazi onbaşı duygularını SABAH'a anlattı: Ben komandoyum ve 3 yıldır ileri harekat
bölgesinde görev yapıyorum. Devletim beni nerede görevlendirdiyse terimin son damlasına kadar orada mücadele ettim. İyileşip silah arkadaşlarıma tekrar kavuşmayı çok istiyorum. Onları çok özledim. Vatanım, milletim için görevimin başıma dönmek istiyorum" dedi.