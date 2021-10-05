Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yıl sonuna kadar 6 Sosyal Hizmet Merkezi daha açacak

Yanık, yaptığı açıklamada, vatandaşların sunulan hizmetlere ulaşmasında SHM'lerin öncülük ettiğini belirtti.

81 ilde bulunan SHM'lerde ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi, takibi ve yönlendirme yapılmasının yanı sıra kadınlara, gençlere, çocuklara, engellilere, yaşlılara, şehit yakınlarına ve gazilere yönelik birçok destek sunduklarını bildiren Yanık, vatandaşların sosyal hizmet modellerine kolayca ulaşabildiği SHM'lerde, aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici destekler başta olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti gibi destekler verildiğini ifade etti.

"YIL SONUNA KADAR 6 SHM DAHA AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

SHM'lerde birçok hizmetin bir arada sunulduğunu aktaran Yanık, şunları söyledi:

"Böylece vatandaşlarımızın sunduğumuz hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlıyoruz. 372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik. Toplumun tüm kesimlerine hizmetlerimizi sunma, desteklerimizi en ücra noktalara ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bizim gözümüzde SHM'ler, vatandaşlarımız ile Bakanlığımız arasında köprü görevi üstleniyor. Bu yıl içerisinde 18 SHM'yi vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yıl sonuna kadar 6 SHM daha açmayı hedefliyoruz."

Bakan Yanık, vatandaşların ihtiyaç duyduğu konularda sosyal hizmet modellerine erişebilmeleri için tüm Türkiye'deki SHM'lere başvurabildiğini, çözümler için kendilerine birebir destek sağlandığını belirtti.

SHM'lerde ailelere yönelik verilen hizmetlerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, şu değerlendirmede bulundu:

"Ailelerimize yönelik Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), Aile Eğitim Programı (AEP), Aile Danışmanlığı Hizmeti kapsamında hizmet veriyoruz. ASDEP ile aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçları tespit ediliyor, yapılan incelemeler sonucu Bakanlığımızın hizmet modellerinden uygun olanı uygulanıyor. Ayrıca ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için hayata geçirilen AEP kapsamında ailelere eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alanda toplamda 28 modülden oluşan eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde, ailelerin sahip oldukları kaynakları etkin, verimli kullanmaları ve karşılaşabilecekleri risklere karşı önlemler almaları sağlanıyor. Ailelere yönelik bir diğer uygulama olan Aile Danışmanlığı Hizmetlerinde ise çiftlerin kendi başlarına çözemedikleri sorunların çözülmesi için rehberlik, danışmanlık ve eğitim alanlarında katkı veriliyor."

"ÇOCUK, GENÇ, KADIN, ENGELLİ VE YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLER DE SUNUYORUZ"

Sosyal Hizmet Merkezlerinde, ailelerin yanı sıra çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler de sunduklarını aktaran Yanık, "Korunmaya muhtaç çocukların bakım kuruluşlarına yerleştirilmesi, sosyal ekonomik destek hizmeti verilmesi, koruyucu aile hizmeti ve risklerden korunması için eğitim ve danışmanlık hizmeti gibi birçok konuda çocuklara destek veriliyor. Kadınlarımıza yönelik sunulan hizmetlerde ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) olmayan yerlerde kadına şiddet olguları inceleniyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Ayrıca kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları da yapılıyor." bilgisini verdi.

Bakan Yanık, SHM'lerde engellilerin ve yaşlıların sosyal hayata aktif katılmaları için destekler verildiğini belirterek, "SHM'lerde ayrıca engelli evde bakım desteği başvuruları inceleniyor ve sonuçlanıyor. Buna ek olarak engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinden de yararlandırma işlemleri gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

FARKLI ŞEHİRLERDE PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR

Sosyal Hizmet Merkezleri, ayrıca yürütmüş olduğu koruyucu, önleyici projelerle de hizmet sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Amasya Merzifon'da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere bölgede yaşayanların sosyal ve ekonomik durumu tespit edilerek, ihtiyaçlar temelinde Bakanlığın hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ise SHM tarafından gerçekleştirilen proje ile alan taraması yapılarak, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve sokakta yaşayan çocuklar tespit ediliyor. Okula gitmediği tespit edilen çocuklar eğitime kazandırılarak sokaktan çekiliyor.