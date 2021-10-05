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Giriş Tarihi: 5.10.2021 14:44

Ankara 2 No’lu Baro kuruluş dilekçesini verdi

HALİT TURAN HALİT TURAN
Ankara 2 No’lu Baro kuruluş dilekçesini verdi

Ankara’da 2 binin üzerinde avukatın imzası ile Ankara 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu avukatlar, ikinci baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliğine başvuru yaptı.

Başvurunun ardından basın açıklaması yapan Ankara 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz, avukatlık mesleği ile ilgili sorunların çözümü için çalışacaklarını kaydederek, "Mesleğe ve meslektaşlara hizmet konusunda rekabet içerisinde güzel işler çıkarılacağına inanıyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sürekli diyaloğu zorlayan, sadece ve sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isteriz. Mesleğimizin sorunlarını biliyoruz ve çözümü konusunda da güçlü bir motivasyon içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.

'İYİ Kİ İKİNCİ BARO KURULMUŞ DEDİRTECEĞİZ'

Aynı şehirde on binlerce avukat için birden fazla baronun çalışacak olmasını anlamlı bulduklarını dile getiren Korkmaz, "İyi ki Ankara'da ikinci bir baro kuruldu dedirtmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başka illerde 50 avukatla baro kurulabiliyor. 2 bin 50 avukatın bir araya gelerek başkentte ikinci bir baronun kurulması için irade göstermesinin değerli görülmesi gerekir" diye konuştu.

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Ankara 2 No’lu Baro kuruluş dilekçesini verdi
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