Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile görüştü

Bakan Akar, Gürcistan'ın Telavi kentinde düzenlenen Gürcistan- Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Burchuladze ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik ile savunma sanayii alanlarında iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Burada Akar tarafından; Türkiye ve Gürcistan'ın coğrafi, tarihi ve kültürel bağları bulunan stratejik ortak iki ülke olduğu, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da artırılmasının önemi ifade edildi.