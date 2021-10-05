Bakan Özer, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Chilcott ile görüştü

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye ile İngiltere arasında eğitim alanında yürütülen ve yapılması planlanan yeni iş birliklerine dair çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişimi kapsamında yürütülen English Together projesi gibi çalışmalar da ele alındı.