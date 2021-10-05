Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması! Kapanmayı asla düşünmüyoruz

207 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU

Hükümete geldiğimiz andan itibaren üzerine kararlıkla gittiğimiz alanlardan bir tanesi, yükseköğretim kurumları olmuştur. 76 olan yükseköğretim kurumu sayımızı 207'ye yükselttik. Türkiye'de her ilimizin kendi üniversitesi olmasını sağladık. Akademik personel sayımız 70 binden 180 bine çıktı. Üniversite öğrenci sayımız da 1,6 milyondan 8,4 milyona yükseldi. Gençlerimizin yüzde 44'ü yükseköğrenime ulaşabiliyor.

Yeni kurulan üniversitelerle ilgili zaman zaman haksız değerlendirmeler yapıldığını görüyorum. Halbuki bu üniversitelerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve kurumlaşmaktadır. Tıpkı daha önceki dönemlerde kurulan üniversiteler gibi zamanla arzu ettiğiniz seviyelere çıkacaklardır. Yeni üniversitelerimizden bazılarının şimdiden sergiledikleri başarıları yakından takip ediyoruz.

TEKNOFEST'te ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin kendilerine fırsat verildiğinde ne büyük başarılara imza attıklarını görüyoruz. Anadolu'daki evlatlarımızın önünü tekrar kesmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Tam tersine tüm gençlerimizin yapacağı her çalışmaya destek olmayı sürdüreceğiz. Yatırımlara devam edeceğiz. Son dönemde yükseköğretim sisteminde yapısal değişiklikler getiren önemli adımlar attık.