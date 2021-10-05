Başkan Erdoğan’ın kitabına gençlerden büyük ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, AK Parti
'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri
'nde Türkiye
genelinde yüzde 85.6 oranla en fazla oy aldığı Kırıkkale
'nin Delice
ilçesinde, gençler tarafından büyük ilgi gördü. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem
'in hediye ettiği kitabı büyük bir ilgiyle okuyan gençler "Merakla bekliyorduk. İlgiyle okuyacağız" dedi. Başkan Özdem de "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin umudu, Müslümanlığın umududur" diye konuştu. Vatandaşlardan Mustafa Demir
(40) ise, "Herkesin sustuğu anda dünyada liderimizin çıkıp doğruları söylemesi izleri gururlandırıyor, onurlandırıyor" şeklinde konuştu.