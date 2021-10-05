Skandalların ardı arkası kesilmiyor! ’CHP’li vekilden kadın danışmanına dayak’ iddiası

Taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP, bu kez dayak iddiasıyla gündeme geldi. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kadın danışmanını dövdüğü iddia edildi.
KADIN DANIŞMANINA ŞİDDET UYGULADI
İddiaya göre; dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koridorlarında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız danışmanına şiddet uyguladı. Olaya koridorda odası bulunan diğer milletvekilleri müdahale etti. Kadın danışman bölgeden ayrılırken elimde ses kayıtları var diye iddiada bulundu.
CHP'Lİ VEKİLDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
İlk etapta şikayetçi olmadığı için emniyet ekipleri bir tutanak tutmadı. Sonrasında ise hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu.