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Haberler Gündem Haberleri Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP’li vekilden kadın danışmanına dayak' iddiası
Giriş Tarihi: 5.10.2021 18:16 Son Güncelleme: 5.10.2021 18:20

Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP’li vekilden kadın danışmanına dayak' iddiası

Skandalların ardı arkası kesilmiyor! ’CHP’li vekilden kadın danışmanına dayak’ iddiası

Taciz ve tecavüz skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP, bu kez dayak iddiasıyla çalkalandı. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kadın danışmanını dövdüğü öne sürüldü.

Taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP, bu kez dayak iddiasıyla gündeme geldi. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kadın danışmanını dövdüğü iddia edildi.

KADIN DANIŞMANINA ŞİDDET UYGULADI

İddiaya göre; dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koridorlarında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız danışmanına şiddet uyguladı. Olaya koridorda odası bulunan diğer milletvekilleri müdahale etti. Kadın danışman bölgeden ayrılırken elimde ses kayıtları var diye iddiada bulundu.

CHP'Lİ VEKİLDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İlk etapta şikayetçi olmadığı için emniyet ekipleri bir tutanak tutmadı. Sonrasında ise hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kadın danışman, Hüseyin Yıldız'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Koridorda odası bulunan milletvekilleri şiddet görmediklerini, var ise de oda içerisinde olabileceğini belirtti. Olayın aslı araştırılacak.

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Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP’li vekilden kadın danışmanına dayak' iddiası
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