Skandalların ardı arkası kesilmiyor! ’CHP’li vekilden kadın danışmanına dayak’ iddiası

KADIN DANIŞMANINA ŞİDDET UYGULADI

İddiaya göre; dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koridorlarında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız danışmanına şiddet uyguladı. Olaya koridorda odası bulunan diğer milletvekilleri müdahale etti. Kadın danışman bölgeden ayrılırken elimde ses kayıtları var diye iddiada bulundu.