Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet sınıfı hangi aracı kullanır?
Giriş Tarihi: 5.10.2021 10:38 Son Güncelleme: 5.10.2021 10:38

Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet sınıfı hangi aracı kullanır?

Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet sınıfı hangi aracı kullanır?

Sürücü belgesi olarak adlandırılan ehliyet, yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine imkan tanıyan resmi bir belgedir. Ehliyet alabilmek MEB tarafından belirlenen sınavlara girilir ve ardından direksiyon sınavı ile kişi ehliyet belgesine kavuşur. Fakat ehliyet almadan önce hangi sınıf ehliyete başvuracağınızı belirlemeniz gerekir. Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet sınıfı hangi araçları kullanılır? İşte yanıtları…

2016 yılında yapılan yeni düzenleme ile beraber eski sürücü belgeleri yerine yeni çipli sürücü belgeleri geldi. Yenilenen ehliyet ayrıca 16 farklı kategoriye ayrıldı. Eskiden A, B, C, D gibi bilinen ehliyet sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F şekline dönüştürüldü. Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar bu sınıflardan kendilerine uygun olanı seçip başvuru yapacaklar. Hangi ehliyet sınıfı hangi araçları kullanılır? Sorusu burada merak edilmektedir. Ehliyet sınıfları nelerdir? İşte yanıtları…

EHLİYET SINIFLARI NELERDİR?

Yeni ehliyetlerle beraber ehliyet sınıflarına da düzenleme getirildi. Araçlara takılan ek yükler, römorklar, yaş sınırları gibi birçok etkene bağlı olarak sınıflar belirlendi. Mesela; B sınıfı ehliyet kullanan birisi minibüs de kullanabilirken artık belirli deneyim kazandıktan sonra kullanabilecek. Engelli vatandaşların kullanmış olduğu H sınıfı ehliyet kaldırıldı. Otomatik vites sürücü belgesi de yeni eklendi. Ehliyet sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F olarak belirlendi.

EHLİYET SINIFLARI KAPSAMLARI

Motorlu bisiklet yani Moped sürücüleri için M sınıfı sürücü belgesi getirildi. Yaş sınırı 16 olarak belirlenirken azami hız sınırları da eklendi. Azami hızı saatte 45 km'yi, eğer içten yanmalı motoru varsa silindir hacmi 50 santimetreküpü, eğer elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçemez şeklinde kural getirildi. M sınıfı ehliyet tam 10 sene geçerlidir.

  • C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,
  • M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir.

Ehliyet sınıfları deneyim şartları şu şekildedir:

  • A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
  • 2C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,
  • BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,
  • CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,
  • C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,
  • DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,
  • D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı, Sürücü belgesine sahip olmaları, A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (c) bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.

SINIF

YETKİ

YAŞ

TECRÜBE

KAPSAM

SÜRE

M

Motorlu Bisiklet

16

-

-

10 yıl

A1

125 cc'ye kadar Motosiklet

16

-

-

10 yıl

A2

35 kw yi geçmeyen Motosiklet

18

-

M - A1

10 yıl

A

35 kw yi geçen Motosiklet

20

2 yıllık A2

M - A1 - A2

10 yıl

B1

4 tekerli Motosiklet

16

-

M

10 yıl

B

Otomobil ve Kamyonet

18

-

M - B1 - F

10 yıl

BE

Röomorklu Otomobil ve Kamyonet

18

B

M - B - B1 - F

10 yıl

C1

7500 kg'a kadar Kamyon ve Çekici

18

B

M - B - B1 - F

5 yıl

C1E

12000 kg'a kadar Kamyon ve Çekici

18

C1

M - B - BE - B1 -C1 - F

5 yıl

C

Kamyon ve Çekici

21

B

M - B - B1 -C1 - F

5 yıl

CE

Römorklu Kamyon ve Çekici

21

C

M - B - BE - B1 - C - C1 - C1E - F

5 yıl

D1

Minibüs

21

B

M - B - B1 - F

5 yıl

D1E

Römorklu Minibüs

21

D1

M - B - BE - B1 - D1 - F

5 yıl

D

Minibüs ve Otobüs

24

B

M - B - BE - B1 - D1 - F

5 yıl

DE

Römorklu Minibüs ve Otobüs

24

D

M - B - BE - B1 - D - D1 - D1E - F

5 yıl

F

Lastik Tekerlekli Traktör

18

-

M

10 yıl

G

İş Makinası

18

-

M

10 yıl

EHLİYET SINIFLARI YAŞ SINIRI

  • M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
  • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
  • A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
  • C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
  • D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir.

EHLİYET SINIFLARI FİYATLARI

Ehliyet Sınıfları

Sürücü Kursu

Sınav Giriş Ücreti

Harçlar

Toplam

A1 Sınıfı

1.250TL

220TL

489TL

1.959TL

A2 Sınıfı

1.500TL

220TL

489TL

2.209TL

A Sınıfı

1.850TL

220TL

489TL

2.561TL

B Sınıfı Manuel ve Otomatik

1.850TL

220TL

991TL

3.061TL

B,C,D->A1 Sınıfı(Motosiklet Fark)

1.030TL

120TL

489TL

1.639TL

B,C,D->A2 Sınıfı(Motosiklet Fark)

1.200TL

120TL

489TL

1.809TL

B,C,D->A Sınıfı(Motosiklet Fark)

1.630TL

120TL

489TL

2.239TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet sınıfı hangi aracı kullanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA