Emniyetten FETÖ operasyonu açıklaması

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada operasyona ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü eğitim yapılanması içerisinde 'Bölge İmamı, İlçe İmamı, Yurt Müdürü, Yurt Müdür Yardımcısı, Büyük Bölge İlköğretim Mesulü, Büyük Bölge Talebe Mesulü, Bölge Ortaokul Mesulü, Bölge Talebe Mesulü ile Askeri Mahrem Yapılanmasında Öğretmen ve Doktor' gibi çeşitli konumlarda yer alarak örgüt içi iletişim araç ve yöntemlerini kullanan, örgüt talimatlarıyla Bank Asya hesaplarına para yatıran, mahrem imamlarla ve örgüt ile iltisaklı yapılarla iletişim halinde olan, KHK ile kapatılan Dernek ve STK üyeliği bulunan, aleyhte ifade ve teşhiste bulunulduğu şeklinde tespitleri yapılan toplam 121 şüpheliye yönelik olarak 05.10.2021 günü ilimiz merkezli 32 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda; şu ana kadar 81 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."