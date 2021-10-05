En büyük kargo uçağı İstanbul Havalimanı’nda

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380'in Türkiye'ye ilk tarifeli seferlerini gerçekleştirmeye başladığı İstanbul Havalimanı, bu kez dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An225'i ağırlıyor. Türkçe karşılığı 'Hayal' olan An-225 Mriya yakıt ikmali için İstanbul Havalimanı'na indi.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ekim ayının başında kalkış yapan An-225, 5 Ekim'e kadar sürecek ticari uçuşunun ilk durağı olan Kazakistan'ın Almatı şehrine, oradan ise Çin'in Tianjin şehrine uçtu.





PCR TESTİ TAŞIDI



Tianjin' den Almatı'ye geri dönen uçak, buradan kalkış yaparak bugün saat 12:00 sıralarında yakıt ikmali için İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yer hizmetleri HAVAŞ tarafından veriler ve iki saat İstanbul Havalimanı'nda kalması beklenen daha sonra Avusturya'nın Linz şehrine gidecek PCR testi taşıdığı öğrenilen uçak Linz'den sonra tekrar Kiev'e geçecek.





UZAY MEKİĞİ TAŞIYICISI OLARAK DÜŞÜNÜLDÜ



İlk uçuşunu 21 Aralık 1988'de yapan uçak, Sovyetler Birliği döneminde ilk olarak uzay mekiği taşıyıcısı olarak düşünüldü. Sovyet Birliği'nin dağılmasıyla proje sona ererken uçak da 1994 ve 2001 yılları arasında hiç uçmadı. Ticari kargo taşımacılığı yapması için modernizasyon çalışmaları ve sertifikasyon testlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından kargo uçağı olarak kullanılmaya başlandı



SADECE BİR TANE ÜRETİLDİ



Bugüne kadar sadece bir adet üretilen uçak 250 ton maksimum yük kapasitesine sahip ve saatte 850 kilometre hıza ulaşabiliyor. 84 metre uzunluğunda, 18.1 metre yüksekliğindeki uçağın havalanabilmesi için 3 bin 500 metrelik piste ihtiyaç bulunuyor.

Sadece ihtiyaç duyulduğu anlarda havalanan ve bir sonraki seferi için yerde uzun süreler bekleyen uçak havalandığında başta çevrimiçi uçuş takipçileri olmak üzere havacılık meraklıları tarafından ilgi ile takip ediliyor





Uçağın özellikleri



Mürettebat: 6

Boş ağırlık: 285 ton

Alabileceği En Fazla Yük: 250.ton

Azami Kalkış Ağırlığı: 640. ton

Uzunluk: 84 m

Yükseklik: 18,1 m

Kanat açıklığı: 88,40 m

Tekerlek Sayısı: 32