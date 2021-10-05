Farları çalışmayan araçla bir can aldı

Mersin'de 13 Temmuz gecesi saat 23.40 sıralarında kuzenleriyle birlikte sahile giden 16 yaşındaki Mert Nas, bisikletiyle eve dönmek için yola çıktı. İddiaya göre 16 yaşındaki genç, karşıdan karşıya geçeceği sırada uzaktan farları kapalı olan beyaz bir araç gelmeye başladı. Gece karanlığında bisikletli genç, kendisine doğru gelen aracı göremeyince, karşıya geçmeye yeltendiği sırada süratli araçla çarpıştı. Yaşanan korkunç kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, Mert Nas isimli genç yaklaşık 45 metre sürüklendikten sonra olduğu yerde hayatını kaybetti.



6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerine yakın kamera kayıtlarının izlenmesi sonucu 32 yaşındaki Mustafa A.'nın hakimiyetindeki aracı hızlı ve kontrolsüz şekilde kullandığı ve bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen gence çarparak trafik kazasını meydana getirdiği anlaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü olduğu belirlenen Mustafa A. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.





KOVULMA BAHANESİYLE TAHLİYESİNİ İSTEDİ



Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşması sanık Mustafa A., duruşmadaki savunmasında bilerek suç işlemediğini belirterek 'Aracımla yolda geçiş yaptığım sırada yeşil ışık yanıyordu. Kızım hasta olduğu için alkol tüketmiştim. Olay anında da alkollüydüm. Böyle bir olayın yaşanmasını kesinlikle istemezdim. Çok üzgünüm. Ayrıca çalıştığım iş yerinden kovulma ihtimalim olduğu için tahliyemi talep ederim' dedi.



KAPALI FARLAR VE ALKOLLÜ BİR SÜRÜCÜ



Duruşma sonu verilen savcılık mütalaasında, suç tarihinde sanığın alkollü vaziyette iradesindeki aracı kullanarak trafik ışıklarını ve yolu kontrol etmeyerek bisikletli Mert Nas'a çarptığı, kaza sonrası Nas'ın hayatını kaybettiği ve alkol tespiti için alınan biyolojik örnek sonucu çıkan raporda sanığın 2.65 promil alkollü çıktığının tespit edildiği aktarıldı.



KONTROLSÜZ SÜRÜCÜ TALİ KUSURLU ÇIKTI



Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın raporuna da yer verilen mütalaada, raporda maktulün yeşil ışıkta geçiş yapan araca ilk geçiş hakkını vermediği için asli kusurlu olduğunun, sanığınsa farları aktif olmayan araçla kavşağa hızlı bir şekilde girdiği için tali kusurlu olduğunun belirtildiği ve sanığın şoförlük tecrübesine güvenerek kavşağa ters yönden ve hızlı girmesinden dolayı maktulün ölümüne neden olduğunun kamera kayıtları ve kaza tutanaklarıyla da sabit olduğu açıklanarak sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.



45 GÜN SONRAKİ TAHLİYEYE SERT TEPKİ



Duruşma sonu mahkeme, olay anına ilişkin kamera kayıtlarının ayrıntılı rapor olarak sunulmasına ve sanığın tutukluluk haline son verilerek tahliye edilmesine karar vererek davayı erteledi. Acılı baba ise sanığın tahliye edilmesinin ardından '16 yaşındaki bir fidana önce çarpıp sonra kaçan katil 45 gün sonra serbest bırakıldı. Başkalarının da başına gelmemesi için adalet istiyoruz' şeklinde konuştu.