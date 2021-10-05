İstanbul merkezli 21 şehirde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturma dosyasına istinaden, FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren ve örgütsel olarak "öğretmen"adıyla bilinen sivil unsurlarca kullanılan yoğun irtibatlı olduğu tespit edilen 46 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan bu şüphelileri yakalamaya yönelik aralarında yurtdışından şehirlerin de bulunduğu İstanbul merkezli 21 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında mahrem yapılanması içinde bulunan 37 asker, bir öğretmen, bir sivil memur ve yedi mahrem imam olmak üzere 41 şüpheli gözaltına alındı.