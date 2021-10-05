Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul merkezli 21 şehirde FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 5.10.2021 13:02 Son Güncelleme: 5.10.2021 13:11

İstanbul merkezli 21 şehirde FETÖ operasyonu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul merkezli 21 şehirde FETÖ operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fettullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik aralarında yurtdışından da şehirlerin bulunduğu İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ortak yürütülen çalışmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 41’i yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel dökümana da deşifre edilmek üzere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturma dosyasına istinaden, FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren ve örgütsel olarak "öğretmen"adıyla bilinen sivil unsurlarca kullanılan yoğun irtibatlı olduğu tespit edilen 46 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan bu şüphelileri yakalamaya yönelik aralarında yurtdışından şehirlerin de bulunduğu İstanbul merkezli 21 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında mahrem yapılanması içinde bulunan 37 asker, bir öğretmen, bir sivil memur ve yedi mahrem imam olmak üzere 41 şüpheli gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul merkezli 21 şehirde FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA