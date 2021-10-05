İşte Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi

Giriş Tarihi: 5.10.2021

5 yıllık hedef doğrultusunda ülke çapında açılacak 'KoopgrosS'larla market ve ürün sayısı artırılacak 'KoopmarkeT' formatıyla mahalle bakkalları ve küçük marketlere bayilik verilecek 'KoopgeL' ve 'KoopsanaL' ile hemen teslim ve sipariş seçenekleriyle online satış yapılacak