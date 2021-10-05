İşte Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın fahiş fiyatlarla ilgili zincir market açıklamasının ardından süratle bin adet Tarım Kredi
Market açılması talimatını vermesi tarladan sofraya kadar bir zincir kuran ve çiftçinin ürettiği ürünü doğrudan halka ulaştıran Tarım Kredi Pazarlama
ve Marketçilik A.Ş'yi harekete geçirdi. Genel Müdür Bayram Ali Yıldırım 'KooperatiF Marketleri'nin büyüme stratejisini ve uyguladıkları fiyat politikasını anlattı:
TÜRKİYE GENELİNE YAYGIN MAĞAZA AÇMAYA DEVAM EDİLECEK:
Bugün itibariyle Tarım Kredi marketlerinin sayısı 486'ya ulaştı. Kısa sürede ilk hedefimiz olan 500 marketi tamamlayacağız. Şu anda 700. mağazayı açabilecek şekilde mağaza anlaşmaları imzalandı. Bizim 5 yıllık 2021-2026 stratejimiz var. Stratejimiz doğrultusunda lojistik merkezlerimizi de oluşturarak Türkiye
genelinde mağazalar açmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl ve önümüzdeki sene için bin mağaza talimatı verdi. Biz işini bilen ve aşkla yapan bir ekibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hedeflerin de üzerine çıkacağız inşallah.
AİLE MARKETLERİNE BAYİLİK İMKANI:
Franchise modeli kurarak bununla da geleneksel kanaldaki market ve bakkalları Tarım Kredi çatısı altına alarak desteklemeyi planladık. Bu şekilde Ocak ayından itibaren bayilik modeliyle açacağımız marketlere KoopmarkeT adını vermeyi planlıyoruz. Bizim kendi bünyemizdeki marketlerin adı ise KooperatiF market olacak. Türkiye'de şu anda 30 bin aile marketi var. Bunların önemli bir kısmına bayilik vermeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda 1000-1500 metrekare büyüklüğünde KoopgrosS'lar açacağız. Yaklaşık 400-500 bin nüfusun olduğu şehir merkezlerinde KoopgrosS'lar açılacaklar. Bu marketlerin ilkini Gaziantep
'te açtık. İkincisini Bağcılar
da üçüncüsünü yine Gaziantep Şahinbey
'de açacağız. Yıl sonuna kadar başta İstanbul
, Ankara
, Gaziantep ve Konya
olmak üzere KoopgrosS marketler açacağız.
FİYAT OLARAK HEP DAHA UCUZUZ:
Geçen sene çiftçiden yeterince ürün aldığımız için bu yıl fiyatları belli bir seviyede tutmayı başardık. Mesela biz yağ fiyatlarını artırmadık. Çünkü bizim 30 bin ton ayçiçek yağımız vardı. Pirince, fasulyeye, salçaya zam yapmadık. Çünkü geçen sene çiftçiden alarak yeterince işlediğimiz domates salçası veya diğer ürünler vardı. Biz fiyat olarak aşağıda kaldığımız için hiçbir zincir markette bizdeki ürün fiyatlarının çok üzerine çıkamıyor. Fiyatların yükselmesinin önüne geçiyoruz. En temel ürünlerde biz fiyatı aşağı doğru çekince rakiplerimizde aşağı doğru çekti. Aramızda en az yüzde 5 fiyat avantajı yani ucuzluğu olana kadar biz fiyatları aşağı çekiyoruz. Burada kârlılık filan gözetmiyoruz
SANAL SATIŞ BAŞLIYOR:
Bir diğer kamu iştiraki olan PttAVM.com ile daha önce online satışa başlayan Tarım Kredi, PttAVM'nin yanı sıra kendi kuracağı sanal kanallarla da internetten satış yapacak. Tarım Kredi Market ürünlerinin sanal ortamda satılmasına imkan verecek KoopgeL ve KoopsanaL'ı 2022 yılı içerisinde devreye alacağız. KoopgeL hemen teslim gibi işleyecek. Kapıya kadar ürünleri ulaştıracak. KoopsanaL ise bir e-ticaret platformu gibi hizmet verecek.
İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLAYACAĞIZ:
Şu anda mağazalarda ve lojistik depolarda 3.000 bine yakın kişinin istihdam ediyoruz. Açacağımız yeni mağazalar ve franchiselerımızda çalışacak arkadaşlarımız ile bu sayıyı çok kısa zamanda büyüterek ülke ekonomisine önemli bir istihdam katkı sağlayacağız.