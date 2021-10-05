Katillere alkış tutan Türkiye düşmanlarını unutmayacağız

HDP'nin
şu an cezaevinde olan eski eş başkanları Selahattin Demirtaş
ve Figen Yüksekdağ
'ın çağrısıyla sokağa dökülen YPG/PKK yandaşları 6-7 Ekim 2014'te Doğu
ve Güneydoğu Anadolu'daki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yolları kesti. Ayn El Arab'daki (Kobani
) gelişmeleri bahane ederek uzun namlulu silah, molotof kokteyli, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlara, evlere ve iş yerlerine zarar veren katil sürüleri 2 polisimizi şehit etti, 35 vatandaşımızı katletti. 761 kişinin yaralandığı olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma" suçu işlendi. Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu. 201 okulun hasar gördüğü olaylarda Diyarbakır
'daki Ziya Gökalp Müzesi
ve Siirt
'teki İl Halk Kütüphanesi
ateşe verildi. Batman
'da PTT'YE saldırıldı. İstanbul
'da belediye otobüsleri yakıldı.
BÖRÜ'YE KIYDILAR!
KOBANİ olayları sırasında Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü
ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binada linç edildi. DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine dahi işkence yapıldı. Ahmet Dakak
'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş
ve Hasan Gökguz
'un cesetleri aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi.
108 SANIK YARGILANIYOR
6-7 EKİM olaylarına ilişkin 1600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 894 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Eylül 2019'da Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verdi. Demirtaş ve Yüksekdağ ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında bulunduğu 75'i firari 108 sanığın yargılanması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.