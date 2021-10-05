8-12 AYLIK KORUMA

mRNA (BioNTech) aşılarında, aşı üreticilerinin '8 ila 12 ay arasında koruyor' söylemleri sonrasında, bu konunun aksine yönelik herhangi geniş çaplı bir çalışma tamamlanmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sürenin öne çekilmesi mümkün olabilecek. COVID'e karşı bağışıklığın önemli göstergelerinden biri olan nötralizan antikor seviyesinin, bence en az 1/20'nin üzerinde olması gerekiyor. İleride yapılacak çalışmalar aşının 3'üncü doz zamanını belirleyecek. Türkiye'de de bu araştırmayı Sağlık Bakanlığı bazı merkezlerde yapıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra 2 doz mRNA aşısı olanlar için 3'üncü doz aşının ne zaman yapılacağı açıklanacaktır."