Maarif Okullarına uluslararası müfredat

FETÖ'ye ait yurt dışındaki okulları devraldıktan sonra, satın aldığı okulları da devreye sokan Türkiye Maarif Vakfı
(TMV), 46 ülkede 387 okula ulaştı. Şu ana kadar ülkeye özel müfredatla akademik takvimini uygulayan TMV, bundan sonra tüm okullarında "Uluslararası Maarif Programı
" adıyla ortak bir müfredata geçeceğini duyurdu.
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Birol Akgün
, uluslararası geçerliliğe sahip olacak Uluslararası Maarif Programı (IMP) ve IMP-Maarif Okul Öncesi Eğitim Programı'nın hazırladıklarının tamamlandığını duyurdu.
Akgün, uzun bir çalışmanın ardından gelinen noktada eğitim müfredatlarının beş aşamalı yapıdan oluşan bir temele oturtulduğunu aktararak, bu aşamaların öncelikle iyi bir fen bilimleri eğitimi vermek, gelecek nesli teknoloji bakımından donanımlı yetiştirmek ve kritik analitik düşünme yapılarını zenginleştirmek için onlara derin bir sosyal bilimler perspektifi kazandırmak olduğunu söyledi.
Eğitim müfredatları kapsamında öğrencilere iyi bir dil eğitimi vermeye çalıştıklarına işaret eden Akgün, bu çerçevede öğrencilerin önce kendi ana dilini öğrenmelerini desteklediklerini, mutlaka Türkçeyi en iyi şekilde öğrettiklerini ve uluslararası bir dili de öğrenmelerini sağladıklarını vurguladı.
Akgün, müfredatın beşinci bileşenin öğrencilere insan ve doğa sevgisinin öğretilmesi olduğunu ifade ederek, "Malum iklim değişikliğinden çevre sorunlarına kadar herkesi ilgilendiren derin bir sorunlar dizisi var. Çocukların bununla yüzleşmesi ve çözüm üretme yolunda inisiyatif almayı öğrenmesi gerekiyor" diye konuştu.