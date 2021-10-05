PKK’nın sözde karargâhı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri
, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Kuzey Irak
'ta Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde yer alan Avaşin-Basyan'da PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Komandoların PKK'lıların bulunduğu mağaraya sızarak gerçekleştirdiği operasyonda 12 terörist ise etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), terör örgütüne son dönemde vurulan en ağır darbelerden biri olan başarılı operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği belirtildi.
'ELE GEÇİRİLEMEZ' DENİLİYORDU
Açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi" ifadeleri yer aldı.