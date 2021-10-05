Provokatörlük yapan HDP’li üye belediye başkanının üzerine yürüdü

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısında, 2022 yılı bütçesi ile ilgili teklif görüşüldü ancak görüşme sırasında meclis üyeleri arasında gerginlik çıktı. Toplantıda elinde bütçe detaylarının yer aldığı kitapçıkla söz alan EMEP'li Meclis Üyesi Halil Kara, 2022 bütçesi ile ilgili görüşlerini bildirdi. Bunun üzerine AK Partili Meclis Üyesi Aysel Mavioğlu Öner, EMEP'li Kara'ya tepki göstererek, "Bütçe daha komisyonda bile tartışılmamışken sizin elinizde kitapçık nasıl olur. Görüşlerinizi 15 gün sonraki mecliste ifade edersiniz" ifadelerini kullandı. Akdeniz Belediye Başkanvekili Aydın Eğin de, Kara'ya tepki göstererek, "Sayın Halil Kara'da büyük bir panik havası seziyorum. Bu eleştirilerinizi bugün söylemeye gerek yok. Ayın 15'indeki meclis toplantısında dile getirirsiniz" dedi.

HDP'Lİ AKPINAR MECLİSİ PROVAKE ETTİ

Daha sonra söz alan HDP'li Meclis Üyesi Yıldırım Akpınar, "Bu meclisin sol tarafında muhalefet grubu var. Diğer tarafta da Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP üyeleri var. Birde, Mustafa Gültak, Aydın Engin, Tufan Nenni'den oluşan, biz diğerleri ile değil de kendi başımıza burayı yönetiriz diyen bunların dışında bir grup var" sözlerini kullanarak meclisi provake etti.

BAŞKANIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

HDP'li Akpınar'a tepki gösteren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Yıldırım hocam sizi söylediğiniz sözler nedeniyle kınıyorum. Siz beni bir şeyle itham ediyorsunuz. Yıldırım bey her şey güzel giderken bir senaryo yazdı. Senaryo yazmayın, Yıldırım bey. Siz bölücülük yaptınız. Siz bu işleri iyi yapıyorsunuz. Siz bu işleri iyi beceriyorsunuz" dedi.

Başkan Gültak'ın bu sözleri üzerine daha da gerilen HDP'li Akpınar, meclis kürsüsüne doğru yönelerek Başkan Mustafa Gültak'ın üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik nedeniyle de Başkan Gültak oturuma ara verdi.

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