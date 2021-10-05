Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında açıkladı! ABD’den akılalmaz Patriot teklifi





"TÜRKİYE'NİN HERHANGİ BİR ŞEYE MECBUR TUTULMASI KABUL EDİLEMEZ"

Onunla ilgili belli bir takvim konuldu ve safha safha işlendi. Şu an itibariyle de o durduruldu.

Programdan çıkartmak gibi bir kararın tek başına ABD tarafından alınamayacağını ve hukuki olmadığını söyledik. Şu anda yapılan şey o anlaşma bir mutabakat zaptı idi. Orada iş planı yapılmıştı ve herkese düşen iş payları vardı. Oradan tek taraflı çıkarmanın mümkün olmadığı anlaşılınca ABD dedi ki ben bu anlaşmadan çekiliyorum ve diğerlerine de çekilme baskısı yaptı.