Şehit kızının ağlatan ödevi

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde görev yapan özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu
, 2015'te, yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit oldu. Geride ise eşi Feride, kızları Sedanur, Senanur ve Zeynep'i bıraktı. 3 yaşındayken kaybettiği babasını güçlükle hatırlayan 9 yaşındaki Zeynep, rehberlik dersinde öğretmeninin verdiği "Sizi en çok etkileyen şey" ödevine "Babamın şehit olduğu gün. Babamla geçirdiğim her an" yazdı. Minik Zeynep'in sosyal medyada yayınlanan ödevi milyonları derinden yaraladı.
RÜYALARIMA GELİYOR:
SABAH'ın konuşan Zeynep, babasına duyduğu özlemi gözyaşları içinde anlattı: Babamla sadece bir fotoğrafımız var. O fotoğrafta da bana yemek yediriyor. Babamla ilgili de sadece o anı hatırlıyorum. Bazı geceler rüyalarıma geliyor ama çok konuşmuyor. Bir defasında gördüğümde kolu kırıktı 'öylesine alçıya aldım' dedi. Başka bir defa elleri kesikti ama saklıyordu. 'Baba neden saklıyorsun yaranı' dedim. O da 'yaram yok ki saklayayım' dedi. Babamı çok özlüyorum. Annemlerin yanında ağlayamıyorum. Ama bir yere gidince, yalnız kalınca ağlıyorum. Babam aklıma her geldiğinde ağlıyorum, çünkü onu unutamıyorum. Beni cennetten izliyor. Benim ağladığımı görünce üzüldüğünü de biliyorum.
ONLAR BABASININ KOKUSUNU BİLİYOR AMA BEN BİLMİYORUM:
Babamla vakit geçirsem çok mutlu olurdum. Bir keresinde arkadaşımın ayağına diken batmıştı ve babası gelip çıkarmıştı. Diğer arkadaşım 'benim babamda ayağıma diken batsa çıkartırdı' dedi. Bende 'benim babam olsaydı o da ayağımdaki dikeni çıkardı' dedim. Bazen, arkadaşlarımı babaları okuldan alıyor. Babamın şehit olduğunu bildiğim halde sürekli, bir gün gelip beni okuldan alacağını hayal ediyorum. Onların babası var, kokusunu, sesini biliyorlar. Ben babamın nasıl bir sesi ve kokusu olduğunu bilmiyorum. Babab bana 'babasının süsü' derdi. Bende okuyup babam gibi özel harekat polisi olacağım.
'BÜYÜK KIZIMIN SINAVI KAZANDIĞINI YOĞUN BAKIMDA KULAĞINA SÖYLEDİK'
ANNE Feride Ademoğlu ise "Eşim mesleğine aşıktı. 38 gün yoğun bakımda kaldı. En büyük isteği çocuklarının okumasıydı. Bir veli toplantısında öğretmene 'hocam benim bağım bahçem tarlam yok. Tek yatırımımı çocuklarıma yapıyorum' demişti. Eşim yaralandığında büyük kızım TEOG sınavına girmişti, çok güzelde bir sonuç almıştı. Biz onu eşime yoğun bakımda kulağına söylemiştik, duydu ama tepki veremedi. Kızımı en çok yaralayan da bu olmuştu. Sedanur şimdi Eczacılık son sınıfta okuyor, Senanur ise Tıp Fakültesi'ni kazandı.