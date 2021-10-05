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Giriş Tarihi: 5.10.2021 07:54

Son dakika: 21 ilde FETÖ operasyonu! 46 şüpheli aranıyor

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Son dakika: 21 ilde FETÖ operasyonu! 46 şüpheli aranıyor

İstanbul merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) operasyon yapıldı. Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabahın erken saatlerinde güvenlik güçleri, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere baskın yaptı

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, MİT İstanbul bölge başkanlığının çalışmaları neticesinde gerçekleştirildi. Operasyon yapılan şüphelilerin, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör ve büfelerdeki kamuya açık sabit hatlardan ardışık olarak ve aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edildi. Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi başka deliller de elde edildi.

Sabahın ilk saatlerinde yapılan şafak operasyonunda 46 şüphelinin adreslerine baskınlar yapıldı. İstanbul merkezli 21 ilde yapılan operasyonlarda şüphelilerden 7'sinin örgütün sivil mahrem imamı, birinin TC kadar ihraç edilmiş sivil memur olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin asker oldukları öğrenildi.

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Son dakika: 21 ilde FETÖ operasyonu! 46 şüpheli aranıyor
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