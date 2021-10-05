Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanımız Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e sunma kararını BM'de gündeme getirmişti. Buradaki yeşil mutabakat dünyamızı ve ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor. Pandemide bir kez daha görüldü ki; insan doğayı yok ediyor. Yeşil Kalkınma Devrimi denen süreçle ilgili çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Yeşil Kalkınma Devrimi partiler üstüdür.

İDLİB'TEKİ SON DURUM

İdlib'te ve Suriye'nin diğer bölgelerinde barışın kalıcı olmasına önem veriyoruz. İdlib'te çıkacak bir gerginlik yeni bri göç dalgasına neden olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de Putin ile yaptığı görüşme bu açıdan önemlidir. Suriye'de kalıcı barışın sağlanması bizim için esastır. Bu siyasi çözüm, zemininin korunması için İdlib dahil diğer bölgelerde istikrarın sağlanması önemlidir.