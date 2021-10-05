Son dakika haberi: FETÖ’ye operasyon! 22 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında flaş bir gelişem yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında örgütle irtibatlarını gösterecek nitelikte beyan, ByLock kaydı, Bankasya artan hesap kaydı, KHK ile kapatılan dernek üyeliği ve işyeri SGK kaydı bulunun mühendis, teknisyen, tekniker, satış elemanı, şoför vb. görevleri icra eden halen 14'ü aktif görevde, 8'i eski PETKİM Petrokimya A.Ş. nin çalışanı olan ikisi kadın 20'si erkek 22 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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