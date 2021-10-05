SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl okulları kapatmadan eğitimi yüz yüze olarak tamamlamayı planlıyor. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, sınıf kapatma modeli ile ilerleniyor. Sonbaharın gelmesi ile grip ve koronavirüs vakaları arttı. Vakalar çocuklarda da görülebiliyor. Bu nedenle okullardaki semptomsuz çocukların tespit edilmesi önem arz ediyor. Velilerin onayına tabi olarak okullarda rastgele PCR testi dönemi start alıyor. Milli eğitim Bakanlığı detayları netleştirdi. Buna göre uygulamanın hayata geçeceği pilot iller de belli oldu.