Son dakika! Tosuncuk Mehmet Aydın’dan haber var: Çiftlik Bank’ta 89 bin yıl...

ÇİFTLİK BANK İLE KAR EDECEĞİNİ YILLAR ÖNCE GÖRMÜŞ

Sanıkların yanı sıra tanıkların da ifadelerine iddianamede yer verildi. Kilit tanık ise Eray Aker'di. Aker ifadesinde, 2016 yılında Ukte isimli rap tarzı müzik yapan bir sanatçıya ulaşmak istediğini çünkü kendisinin de müzikle ilgilendiğini ancak onunla birlikte düet yapan Eren diye bir sanatçıya ulaştığını anlattı. Daha sonra Eren adlı kişinin aslında Mehmet Aydın olduğunu öğrendiğini anlatan tanık Aker, birlikte müzik yapmadıklarını ancak Mehmet Aydın'ın bir internet sitesinden yararlanarak iddia kuponları yaptığını ve para kazandığını söyledi. Mehmet Aydın'ın değişik sitelerden esinlenerek oyun siteleri de yazabildiğini kaydeden Aker, Rus kaynaklı ve o dönem yaygın oynanan Çılgın Tavuklar oyunundan bahsederek "böyle bir site oluşturabilir misin" diye sorduğunu anlattı. Dahası "bir hafta kadar sonra gelen parayla çiftlikler oluşturacağım, kar edilecek" dediğini de kaydetti. Ancak Mehmet Aydın'ın kendisine de oluşturdukları site için parasını vermediğini ekledi.