Valilik yaptı İBB üstüne çöktü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi bu kez İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından yıkılıp yeniden inşa ettiği Sarıyer Rumelihisarüstü Mahallesi'ndeki Türkan Şoray İlkokulu'na çöktü.

Daha önce AK Parti döneminde hizmete sunulan ya da bitme aşamasındaki projelerin ismini değiştirerek yeni yapılmış gibi göstermek isteyen, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metro projelerini ve F1 yarışları için hazırlıkları kendi yapıyormuş izlenimi vermek isteyen İBB yönetimi bu kez de Rumelihisarüstü Mahallesi'ndeki Türkan Şoray İlkokulu'nu sahiplenmeye kalktı.



SARIYER BELEDİYESİ'YLE BİRLİKTE YAPILDI İDDİASI



Büyükşehir Belediyesi önceki gün yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Rumelihisarüstü Mahallesi'ndeki Türkan Şoray İlkokulu'nu, pandemi döneminde yeniden inşa etti. İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile yenilenen okul, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, adını taşıyan okulu, Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray ile birlikte ziyaret etti. İmamoğlu, Genç ve Şoray'ı misafir eden okul müdürü Didem Tosun, 10 derslikte ve biri özel eğitim kapsamındaki 3 ana sınıfında toplam 270 öğrencileri olduğu bilgisini paylaştı" ifadelerine yer verdi.



BAHÇE DÜZENLEMESİNİ YAPTI



Ancak İBB tarafından yapılan açıklamanın yine doğru olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından Türkan Şoray İlkokulu içerisinde yer alan anaokulu ve ilkokulu bloklarında depreme dayanıklılığının artırılması amacıyla pandemi döneminde çalışma başlatıldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi başlamadan önce bitirildi ve öğrenciler valilik tarafından yenilenen okulda eğitime başladı.



Ortaokul binasının ise 2001 yılında yapına başlanması nedeniyle bu blokta herhangi bir çalışma gerçekleşmezken, İBB'nin ise okul bahçesinin düzenlenmesine katkı sunduğu öğrenildi.



'YAPTIĞI 1-2 ÇALI ÇIPRI İŞİ'



İBB Meclis üyesi ve Sarıyer Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Çoşgun ise konuya ilişkin, "Çökme de yeni boyut! İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Biriminin yıkıp sıfırdan inşaa ettiği okulu; 'Sarıyer Belediyesi ile birlikte yaptık' dedi Ekrem İmamoğlu. Bunu da yaparken Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ı da kullandı. Yaptığı mı? bahçede 1-2 çalı çırpı işi!" ifadelerine yer verdi.



297 OKULA AİT 327 BİNADA ÇALIŞMA YAPILDI

Öte yandan SABAH gazetesinin yaptığı araştırmada İstanbul Valiliği fizibilite sonucunda güçlendirilmesi ekonomik bulunmayan 297 okula ait 327 binada yeniden yapım inşaat çalışmalarını tamamladı. 59 okula ait 64 binanın ise yeniden yapım inşaat çalışmaları devam ediyor.

Okullarda yıkım ve yeniden yapım çalışmaları için 3 milyar 328 milyon 5 bin 528,18 TL yatırım yapıldı. Bu kapsamda 2 milyon 429 bin 286 metrekare kapalı alanda, 12 bin 837 derslikte 600 bin öğrenci ve öğretmenin depreme karşı güvenli, modern okullarda eğitim görmesi sağlandı.



12 BİN 837 YENİ DERSLİK YAPILDI



Elde edilen bilgilere göre ayrıca, yıkılıp yeniden yapılan okullarda mevcut 7 bin 649 derslik yıkılarak 12 bin 837 yeni derslik yapıldı. Mevcut kapasiteye 5 bin 188 ilave derslik kazandırıldı. Güçlendirme fizibilite çalışması tamamlanan 720 okula ait 876 binada güçlendirme ve onarım inşaat çalışmaları da tamamlandı.



Güçlendirme fizibilite çalışması tamamlanan 18 okula ait 19 binada ise güçlendirme ve onarım inşaat devam ederken okullarda güçlendirme ve onarım çalışmaları için 842 milyon 279 bin 343 TL yatırım gerçekleştirildi.



Güçlendirme ve yeniden yapım çalışmalar yürütülen toplam BİN 95 okula ait BİN 286 binada 1,6 milyon öğrenci ve öğretmenin depreme karşı güvenli okullarda eğitim görmesi sağlandı. Bu yatırımlar için ise toplam 3,5 milyar TL kaynak ayrıldı.