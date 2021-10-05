Whatsapp çöktü, Instagram ve Facebook'ta tarihin en uzun erişim problemi yaşandı. Dün sosyal medya platformlarındaki kesinti son dönemin en büyük dijital skandalı olarak öne çıktı. Kesintinin nedeni ise saatler sonra ortaya çıktı. İşte detaylar:
Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a yaklaşık 7 saat boyunca erişim sağlanamadı.
AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN 3 PLATFORMDA İLETİŞİM TAMAMEN DURDU
İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesinin son dakika haberine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.
FACEBOOK DİREKTÖRÜNDEN "WHATSAPP INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ" HABERLERİ SONRASI İLK AÇIKLAMA
Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.
WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?
Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.
Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.
'KULLANICI BİLGİLERİ GÜVENDE' AÇIKLAMASI
Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.
"ŞİRKET İÇİ İLETİŞİMİ DE ETKİLEDİ"
Diğer yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.
Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.