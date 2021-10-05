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Giriş Tarihi: 5.10.2021 07:59

WhatsApp çöktü, Instagram ve Facebook'ta 7 saatlik erişim sorunu yaşandı! Kesintinin nedeni ortaya çıktı

WhatsApp çöktü, Instagram ve Facebook’ta 7 saatlik erişim sorunu yaşandı! Kesintinin nedeni ortaya çıktı

Dün Whatsapp'ın çökmesi ve Facebook ile Instagram'da yaşanan erişim sorunu yaklaşık 7 saat sürdü. Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşarken özellikle Whatsapp üzerindeki iletişim tüm dünyada bir skandal olarak adlandırıldı. Whatsapp, facebook ve instagram'da yaşanan erişim sorununun nedeni saatler sonra ortaya çıktı. Facebook'un altyapı direktörü Janardhan, yaklaşık 7 saat süren kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Facebook, kesinti sonrası kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu

Whatsapp çöktü, Instagram ve Facebook'ta tarihin en uzun erişim problemi yaşandı. Dün sosyal medya platformlarındaki kesinti son dönemin en büyük dijital skandalı olarak öne çıktı. Kesintinin nedeni ise saatler sonra ortaya çıktı. İşte detaylar:

Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a yaklaşık 7 saat boyunca erişim sağlanamadı.

WhatsApp çöktü, Instagram ve Facebook’ta 7 saatlik erişim sorunu yaşandı! Kesintinin nedeni ortaya çıktı

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN 3 PLATFORMDA İLETİŞİM TAMAMEN DURDU

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesinin son dakika haberine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

WhatsApp çöktü, Instagram ve Facebook’ta 7 saatlik erişim sorunu yaşandı! Kesintinin nedeni ortaya çıktı

FACEBOOK DİREKTÖRÜNDEN "WHATSAPP INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ" HABERLERİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

WhatsApp çöktü, Instagram ve Facebook’ta 7 saatlik erişim sorunu yaşandı! Kesintinin nedeni ortaya çıktı

WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

WhatsApp çöktü, Instagram ve Facebook’ta 7 saatlik erişim sorunu yaşandı! Kesintinin nedeni ortaya çıktı

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

'KULLANICI BİLGİLERİ GÜVENDE' AÇIKLAMASI

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

WhatsApp çöktü, Instagram ve Facebook’ta 7 saatlik erişim sorunu yaşandı! Kesintinin nedeni ortaya çıktı

"ŞİRKET İÇİ İLETİŞİMİ DE ETKİLEDİ"

Diğer yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.

WhatsApp çöktü, Instagram ve Facebook’ta 7 saatlik erişim sorunu yaşandı! Kesintinin nedeni ortaya çıktı

Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.

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WhatsApp çöktü, Instagram ve Facebook'ta 7 saatlik erişim sorunu yaşandı! Kesintinin nedeni ortaya çıktı
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