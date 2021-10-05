WhatsApp, Facebook ve Instagram’ın çökmesi ile ilgili Altun’dan dikkat çeken açıklama: Artık bir zorunluluktur!

WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM'IN ÇÖKMESİ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Altun'un konuya ilişkin paylaşımları şöyle:

Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Dünyaya "alternatifsiz" denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır.