Bebeğe yanlışlıkla Covid aşısı yapıldığını açıkladı! Prof. Dr. Kurugöl’e suç duyurusu

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün katıldığı bir televizyon programında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı yönündeki açıklamaları tepkilere neden olmuştu. Bunun üzerine Kurugöl, bu hatanın sadece bir kere yapıldığını ve bebeğin ailesinin durumdan haberdar edildiğini söylemişti. 1 aylık bebeklerine Hepatit-B aşısı yaptırmak için Aile Hekimine götüren aile, bebeklerine yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısı yapıldığını öğrenince büyük şok yaşamıştı. Bu durum sonucu acil olarak hastaneye yatırılan bebek, 1 hafta süreyle takip edilmişti. Başlarına gelen bu kötü olay sonrası ise aile, kusur ve ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

BAKANLIK İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Konuyla alakalı açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarının kabul edilemeyeceğini, Bakanlığın güçlü ve güvenli aşı takip sistemine sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada, 'Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır' ifadelerine yer verildi.

BİR SUÇ DUYURUSU DAHA

Sağlık Bakanlığı'ndan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumlu kişiler hakkında 'Taksirle yaralamaya neden olma' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık, yaptığı açıklamada taksirle yaralamaya sebebiyet veren kişilerin 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığını belirtti. Bu gelişmelerin ardından konuyla alakalı bir suç duyurusu da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı. Minik bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öğrenen bir grup duyarlı vatandaş, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında suç duyurusunda bulundu.

PROF. DR. KURUGÖL'E BÜYÜK TEPKİ

Çeşitli meslek gruplarından oluşan vatandaşlar, sosyal medyada bir araya gelerek bu konuyla alakalı savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Duyarlı grup, verdikleri şikayet dilekçesinde Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün televizyon programında yaptığı açıklamaları kaydederek Kurugöl'ün bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı yönündeki söylemlerine hitaben yanlışlıkla denildiğine göre bebeklerin ailelerinin haberi olmadığını vurgulayarak bu durumda kaç aile ve çocuk olduğu konusunun muallakta olduğu vurgulandı.

'BEBEKLER MASADAKİ KALEMLERE BENZEMEZ'

T.C. Anayasası'nda 'Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz' maddesine değinilen dilekçede, Kurugöl'ün sözlerinde aşıların karıştırılmasını sanki alelade bir durummuş gibi anlattığı oysa bu durumun basit olarak görülemeyeceği ve masada karıştırılan birkaç kaleme benzemediği aktarıldı.

BARKOD SİSTEMİ VURGULANDI

Suç duyurusu dilekçesinde uzmanların görüşüne göre her koronavirüs aşısı olacak kişi için kimlik numarasının girilerek barkod okutulduğu ve bu durumda herhangi bir yanlışlık olmasının imkansız olduğu, böyle bir durumun ancak kasti yapılabileceği belirtildi. Aynı zamanda böyle bir durum kasti şekilde yapıldıysa bir suç işlendiği, böyle bir deneyin izinsiz şekilde yapıldığı ve bu tarz durumların çocukların ölümüne yol açabileceği kaydedildi.

'SADECE KENDİ ÇOCUKLARIMIZI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Dilekçede yer alan şikayet konusunda sadece kendi çocuklarına gelebilecek zararı düşünmediklerini belirten vatandaşlar, 'Yaşanan bu durum toplumu galeyana getirecek bir olaydır. Burada savunmasız olan bebekler üzerinde yapılan izinsiz bir deney ve bu durum sonrası Zafer Kurugöl'ün yaptığı açıklamalar Türk sağlık sistemine olan güveni sarsmaktadır' ifadelerini kullanarak Zafer Kurugöl'ün ve olayda sorumlu olan kişilerin cezalandırılmasını istedi.