Çelik: Mavi Vatan kırmızı çizgimizdir

AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, Mavi Vatan
'ın Türkiye
'nin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. AK Parti MYK toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, CHP'li Ünal Çeviköz
'ün Mavi Vatan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Mavi Vatan'ı korumak için her türlü mücadeleyi veririz. Mavi Vatan bizim açımızdan kırmızı çizgidir. Ancak Yunan Parlamentosu
'ndan ifade edilecek bir sözün Türkiye'de edilmesi son derece üzücüdür" dedi. Dünya genelinde önceki akşam yaşanan sosyal medya kesintisine de değinen Çelik, "Eşzamanlı olarak görüldü ki bu alan zannedilen kadar güvenli bir alan değil" ifadesini kullandı. Herkesin yeni anayasa ile ilgili görüşlerini söylemeye hakkı olduğunu da kaydeden Çelik, "Laiklik anayasada vazgeçilmezdir. AK Parti burada laik devlet düzenini koruyacaktır" diye konuştu.