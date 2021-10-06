Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Cezaevinde büyüyen çocuğun doğum günü kutlandı
Giriş Tarihi: 6.10.2021 18:53

Cezaevinde büyüyen çocuğun doğum günü kutlandı

Cezaevinde büyüyen çocuğun doğum günü kutlandı

Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda annesinin yanında kalan 5 yaşındaki kız çocuğunun doğum günü kutlandı.

Alp KORUKCU/SABAH

Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda annesi ile kalan Berfin D. 5 yaşına girdi. Cezaevinde büyüyen Berfin için doğum günü etkinliği düzenlendi.
Ceza İnfaz Kurumunda bulunan çocuk oyun alanında yapılan kutlamaya Cumhuriyet Savcısı Engin Demirci, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Demir, kurum personelleri ile koğuştaki hükümlü ve tutuklu kadınlar katıldı.

Kurum aşçıları tarafından hazırlanan pastayı heyecanla üfleyen Berfin'in mutluluğu Cumhuriyet Savcısı Demirci, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Demir, kurum sosyal çalışmacısı Büşra Doğan ve kadın baş memur Nigar İlgi Demir tarafından verilen hediyelerle katlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevinde büyüyen çocuğun doğum günü kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA