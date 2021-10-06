Cezaevinde büyüyen çocuğun doğum günü kutlandı

Alp KORUKCU/SABAH

Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda annesi ile kalan Berfin D. 5 yaşına girdi. Cezaevinde büyüyen Berfin için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan çocuk oyun alanında yapılan kutlamaya Cumhuriyet Savcısı Engin Demirci, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Demir, kurum personelleri ile koğuştaki hükümlü ve tutuklu kadınlar katıldı.