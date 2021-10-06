İBB’nin gerçek dışı açıklamasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi önceki gün Türk sinemasının 'Sultanı' olarak bilinen Türkan Şoray ile birlikte Sarıyer Rumelihisarüstü Mahallesi'ndeki Türkan Şoray İlkokulu'na gitti. Yapılan paylaşımda, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Rumelihisarüstü Mahallesi'ndeki Türkan Şoray İlkokulu'nu, pandemi döneminde yeniden inşa etti. İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile yenilenen okul, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte hizmet vermeye başladı' iddiasına yer verildi. Ancak okulun İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapıldığı İBB'nin ise sadece bahçe düzenlemesine katkı sunduğu ortaya çıktı. Bu duruma AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı da tepki gösterdi. Yapilan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





*CHP zihniyeti bunu hep yapıyor! İstanbul ve Sarıyer'i hizmetten yoksun bırakan Şükrü Genç devletin hizmetlerine konup, gerçek dışı ifadelerle kendini kuru fasulye gibi nimetten sayıyor. Alıştık ve "Bu kadarına da pes" demiyoruz.





*Devletimizin, çocuklarımıza risk teşkil ettiği için yıkıp İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi kanalıyla sıfırdan yaptığı Emirgan Türkan Şoray Ortaokulu için dün İBB tarafından yapılan yayınlarda "İBB ve Sarıyer Belediyesi işbirliği ile yeniden inşa ettik" şeklindeki gerçek dışı söylemlerinizi, yalanın vardığı son noktayı görecek şekilde üzüntüyle izledik. Guguk Kuşu Siyaseti mi demiştiniz Osman Nuri Kabaktepe başkanım?

*AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Sn. Abdullah Güler, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Sn.Halil İbrahim Kurşun Sarıyer İlçe Yönetimi, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yavuz Aksoy, Kadın ve Gençlik Kollarımız, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından inşa edilerek öğrencileriyle buluşmaya hazır hale gelen Rumelihisarı Türkan Şoray İlköğretim Okulunu ziyaret etmişlerdi.





*Okul girişinde AK Partili heyeti karşılayan mahalle sakinleri Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve devletin ilgili kurumlarına teşekkür etmiş ve bu teşekkürü mahalleye astıkları pankartla akıllara kazımışlardı.