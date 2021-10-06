Polise saldıran kağıt toplayıcılarına cezaevi yolu göründü

Ümraniye'de İstanbul Valiliğinin aldığı kararın ardından kağıt toplayıcılarına yönelik polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskında çıkan kargaşa esnasında kapıt toplayıcıları polise taşlarla saldırırken polis biber gazı ile gruba müdahale etti. Yaşanan olaylar sırasında belediyeye ait araçlar zarar görürken, sokak aralarında kovalanan göstericiler gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği, çıkan olayların ardından açıklama yayınladı. 951 personelin katılımıyla eşzamanlı denetim gerçekleştirildiğini belirten Valilik, 'Denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır' ifadelerine yer verdi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Polisin yaşadığı zor anların ardından gözaltına alınan kağıt toplayıcıları, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden Mahmut A., Ahmet K. ve Kamil A., savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgularının ardından 3 şüpheli, 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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