Paris İklim Anlaşması TBMM Genel Kurulu’nda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın BM Genel Kurulu
'ndaki konuşmasında onaylanacağını duyurduğu Paris İklim Anlaşması
'na ilişkin TBMM süreci başladı. Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi dün önce TBMM Çevre Komisyonu'nda, ardından da Dışişleri Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Meclis'te grubu bulunan bütün partilerin destek verdiği düzenlemenin bugün de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar
, iklim değişikliğinin hem milli güvenlik, hem de bir kalkınma meselesi olduğuna vurgulayarak, tedbir alınması gerektiğini dile getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
da Twitter paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeşil kalkınma hamlesiyle, ülkemizi geleceğe taşıyacak adımları kararlılıkla atıyoruz" ifadesini kullandı.