PKK ve HDP’nin vahşeti hala yüreğimizi yakıyor

DİYARBAKIR
'da HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan 'Kobani katliamı" kurbanlarının acıları hala tazeliğini koruyor. DEAŞ'ın Suriye'deki iç savaş sırasında YPG/PKK kontrolündeki Aynel Arap (Kobani) beldesine saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP'nin çağrısıyla başlayan sokak katliamlarında 35 ilde 37 kişi katledildi, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi de yaralandı. Diyarbakır'da Yasin Börü
ve arkadaşlarına yapılanlar ise bu katliamların en acımasızı olarak kayıtlara geçti. Yasin Börü ve arkadaşları kurban eti dağıtırken darp edilip, binadan atıldı, silah ve bıçakla katledildi. Bağlar
ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelen Hasan'ın babası Mehmet Gökguz, 2014 ile 2021 arasında hiçbir fark olmadığını belirterek şunları söyledi. 2014'ten beri günlerin geçmediğini belirten Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz "Kurban Bayramı ile bir de 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum. O gün geldiği zaman, yeniden yaralarımız tazeleniyor" dedi. Yasin Börü ile birlikte katledilen Ahmet Dadak'ın babası Öztekin Dakak
ise, "70 sene de olsa evladımızı unutamayız. Evlat acısı farklıdır. Eğer vahşice öldürülmüşse bu daha da zor" diyerek duygularını ifade etti. Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 suça sürüklenen çocuğa 23'er yıl hapis cezası verildi, 3'ü firari 6 sanığın dosyası ayrılırken, 1 sanık beraat etti.
SAKALLI DİYE KATLETTİLER
DEAŞ'IN, YPG kontrolündeki Aynel Arap (Kobani) beldesine saldırması HDP'yi çılgına çevirirken, PKK talimatıyla yapılan çağrı sonrası, 6-8 Ekim'de "DEAŞ'lı" denilerek sokaktaki sakallı vatandaşlar bile katledildi. Kurban Bayramı için Suudi Arabistan
'dan Hatay
'a gelen bir kişi, sakallı olduğu için "DEAŞ'lı denilerek" öldürülenler arasında yer aldı. İstanbul
'da metroda bekleyen bir sakallı vatandaş da yine katledilen kurbanlar arasında yerini aldı.