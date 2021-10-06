Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu,1209 cinayet aydınlatıldı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Parmak izi entegrasyonu sayesinde bugüne kadar 129 bin 640 asayiş olayı, 4 bin 312 terör olayı, 8 bin 223 narkotik olayını aydınlattık. Bu parmak izlerinden aydınlatılan olaylardan bin 209'u cinayetti ve cinayetten yakalanan şüpheli sayısı da bin 913'tür

İlkbahar yaz operasyonlarını tamamladık, sonbahar kış operasyonlarına başlıyoruz. İlkbahar yaz operasyonlarında 9.630 operasyon planlamıştık, 10 bin 850 operasyonla kapattık.



127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey teröristtir. Kalan silahlı eleman sayısı 181, bu yılki katılım sayısı 40'tır. Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var.



Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum." dedi.