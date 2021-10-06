Tarım Kredi’de fiyatlar en az yüzde 5 daha uygun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitmiş ve fiyatların ve kaliteli ürünlerin uygunluğundan bahsetmişti.

Erdoğan'ın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında bir süpermarkette satılan her ürün mevcut. Gıda, sebze, meyve, kasap ve fırın bölümleri bulunan mağazalar şeklinde halka hizmet veriyor. Zincir marketlerle yapılan fiyat mukayesesine göre ise Tarım Kredi Kooperatifleri'nin diğer marketlere göre ortalama yüzde 5 oranında daha ucuz olduğu gözlendi.

İlk şubesi 2017'de açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Türkiye genelinde 46 il, 195 ilçede hizmet veriyor. 2020 sonunda 162 olan mağaza sayısı, eylül itibarıyla 483'e ulaştı. Yıl sonuna kadar 1000'e yakın mağaza açarak zincir marketlerin fiyatlarından daha uyguna fiyatla ürünlerin tezgahlarda yerini alacağı kaydedildi.

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarının fiyatları incelendi. Herhangi bir süpermarkette raflarda olması gereken her ürünü burada bulmak mümkün. Fiyatlar diğer marketlere oranla yüzde 5 daha ucuz. Dışarıda 32.95 TL'den liradan satılan 30'luk yumurta bu marketlerde 23.80 liradan satışa sunuluyor.

Tarım Kredi - Diğer Market



1 kg buğday unu: 4.50 --- 4.25

1 litre UHT süt: 4.75 --- 6.95

1 kg toz şeker: 5.70 --- 7.15

30'lu yumurta: 23.80 --- 32.95

1 kg soğan: 1.65 --- 1.99

1kg domates 6.95 --- 8.99

1 kg salatalık: 4.50 --- 5.49

1 kg makarna: 5.50 --- 9.50

1 kg çay: 32.80 --- 37.90

1 lt yağ: 15.90 --- 18.32

1 kg zeytin 16.90 --- 21.95