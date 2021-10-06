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Haberler Gündem Haberleri ‘Temizlik hizmetleri yetersiz” dedi, CHP’li başkandan ses çıkmadı
Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:39

‘Temizlik hizmetleri yetersiz” dedi, CHP’li başkandan ses çıkmadı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
‘Temizlik hizmetleri yetersiz” dedi, CHP’li başkandan ses çıkmadı

Adana'nın Seyhan Belediyesinin meclis ayı oturumu gergin anlara sahne oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Ali Coşkun, Seyhan'ın ara sokaklarından çektiği fotoğrafları CHP'li başkan Akif Kemal Akay'a göstererek, "2.5 yıldır Seyhan'a değer katacak bir çalışma ve proje göremedik. Temizlik hizmetlerinin yetersiz olduğunu görüyorsunuz, acaba yönetimsel bir zafiyet mi var?" diye sordu. Başkan Akay eleştirilere sessiz kalması dikkat çekti.

Coşkun'dan sonra söz alan MHP Grup Başkanvekili Şehmus Uçar da 2.5 yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Bu süreçte hiçbir şey yapılmadı. Belediyecilik anlayışının başka bir noktaya getirildiğini görüyoruz. Seyhan Belediyesi bakkalcılığa soyunmuştur. Seyhan'da yeteri kadar bakkal var zaten, belediye olarak bu esnafa sahip çıkmak gerekirdi. Seyhan'ın 2,5 yılı kaybolmuştur" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, eleştirilere cevap vermeyerek gündemlere geçti. 2022 mali yılı performans programı tasarısı, 2022 yılı gelir-gider bütçe tasarısı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince ödenek aktarılması ve son olarak da Belediye Meclis Üyesi Hasan Batur Eroğlu'nun Belediye Başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesinden dolayı aylık ödeneğinin belirlenmesine ilişkin 4 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

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‘Temizlik hizmetleri yetersiz” dedi, CHP’li başkandan ses çıkmadı
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