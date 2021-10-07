Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da 36 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 7.10.2021 17:38

Ankara'da 36 kaçak göçmen yakalandı

DHA
Ankara’da 36 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan uygulamalarda, 36 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Eylül - 6 Ekim 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

36 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bu kapsamında, Ankara'nın Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Beypazarı ilçelerinde yapılan uygulamalarda 29'u Afganistan, 6'sı Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere 36 göçmen yakalandı.

4 BİN 746 TL CEZA UYGULANDI

Yakalanan göçmenlere '6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan kişi başı 4 bin 746 TL ceza uygulandı. Düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da 36 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA